Yıldız bir forvetle kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda Seydou Doumbia, Papiss Cisse ve Stefano Okaka ile görüşen Bursaspor'da, Sercan Yıldırım'ın ayrılığı sonrasında alternatif golcü arayışı da başladı.Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkanYeşil-Beyazlılar'ın gündemine girdi.Timsah, önümüzdeki günlerde 32 yaşındaki golcü ile pazarlık masasına oturacak.