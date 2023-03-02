Medipol Başakşehir, Alanyaspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Perşembe günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.



Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



Son maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, 40 puan ile aynı puana sahip Beşiktaş'ın averajla gerisinde (bir maçı eksik) 4. sırada yer alıyor.



Son 4 maçını kazanamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Alanyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.



Üç futbolcu ceza sınırında



Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında takımındaki yerini alamayacak.





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