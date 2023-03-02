Medipol Başakşehir, Alanyaspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Medipol Başakşehir, Alanyaspor'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2023 14:41
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Perşembe günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Son maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, 40 puan ile aynı puana sahip Beşiktaş'ın averajla gerisinde (bir maçı eksik) 4. sırada yer alıyor.

Son 4 maçını kazanamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Alanyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında takımındaki yerini alamayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ