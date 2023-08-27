Mecnun Otyakmaz: 'Hoş bir maç değildi'

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, iki takımın da gelecek adına umut vadettiğini söyledi.



Otyakmaz, maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, iki takımın da lige henüz hazır olmadığını belirtti.



Antalyaspor ile aynı yerde kamp yaptıklarını, aynı anda transferler gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Otyakmaz, "Daha önce hazırlık karşılaşması da oynamıştık. İki takım da tam hazır değil, yeni ve gelmekte olan transferler var." dedi.



Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekiple birkaç antrenmana çıkan Rey Manaj'a forma şansı vermek zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Hoş bir futbol olmadı ama iki takım da gelecek için bence umut vadediyor. Neticede iyi bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.



E-bilet uygulamasına geçmek için Kulüpler Birliği'nde bir komite oluşturduklarını söyleyen Otyakmaz, "Özellikle gurbetçilerimiz için bir parantez açmak lazım, maçlara gelmek için çok zorlanıyorlar. Zaten sözleşmemiz de bitiyor. Son oluşturduğumuz bu komitenin e-bilet uygulamasına geçmede büyük etkisinin olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



