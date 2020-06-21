Galatasaray'da Donk'un cezalı duruma düşmesinin ardından savunmada Mario Lemina hamlesi yapılacak. Gabonlu oyuncuyu stoperde kullanacak olan Fatih Terim, yanında ise geçtiğimiz hafta da forma verdiği Ahmet Çalık'ı kullanacak.Donk'un yokluğunda Ahmet Çalık aynı zamanda takımın da kaptanlığını üstlenecek. Lemina'nın savunmada oynaması ile birlikte orta sahada oluşacak boşlukta ise forma Younes Belhanda'ya gidecek.Belhanda bu sezon toplam 26 maçta forma giyerken bunların 22'sine ilk 11'de başladı. Faslı oyuncu 5 kez ağları sarsıp 2 asist yaptı.