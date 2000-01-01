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McCollum: "Birinden birkaç metre uzakta nasıl ağırlık kaldıracaksınız?"

Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, antrenman tesislerinin yakında yeniden açılmasından ötürü endişe duyduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum, antrenman tesislerinin yakında yeniden açılmasından ötürü endişe duyduğunu söyledi.

McCollum, ligin ilgili eyaletlerde yasal olduğu anda antrenman tesislerini yeniden açmayı planladığı için, takım arkadaşlarının ve diğer NBA oyuncularının güvenliği konusundaki derin endişesini belirtti.

McCollum, NBA'in potansiyel olarak sezona dönmeye nasıl devam edeceği konusundaki tedirginliğini de dile getirdi:

"Dünyanın geri kalanı gibi ben de endişeliyim, ancak opsiyonel olduğunu ve Blazers organizasyonunun ilgili tüm taraflar için mümkün olan en güvenli ortamı sağlamak için koyduğu dikkat, yapı ve önlemlerden memnunum. Ligin aldığı önlemleri ben de alıyorum, ancak bir noktada alınması gereken sert tedbirler olduğunu düşünmelisiniz, 'Gerçekten buna değer mi?' Bu güvenli mi, değil mi..."

"Ve dürüst olalım, oyuncuların takımın tesislerinin dışında spor salonuna ilk kez gelecekleri gibi bir durum da yok. Dürüst olursak, bazıları bir süredir çalışıyorlardı."

"BİRİNDEN 4 METRE UZAKTA NASIL AĞIRLIK KALDIRACAKSINIZ?"

Takım tesisinde çalışma konusundaki bu huzursuzluğa rağmen McCollum, NBA'in uygun sosyal mesafeye izin vermek ve devlet yasalarına uymak için uyguladığı birçok kısıtlama ile bile bir antrenman yapmanın mümkün olup olmadığını değerlendirmek için, Cumartesi günü gitmeyi planlıyor:

"Sorun şu ki antrenman tesisinize gidebilirsiniz, ancak bir sürü şart var. Belirli şeyleri kullanamazsınız, belirli şeyleri yapamazsınız. Şimdi sizin güç koçunuzdan 3.6  metre civarı uzakta olmanız gerekebileceğinden bahsediyorlar. Birinden metrelerce uzakta nasıl ağırlık kaldıracaksınız?"

Tesislerin bu şekilde yeniden açılması, ligin oyunculara ekipman ve tesislere düzgün erişim vermesinin bir yolu, çünkü lig ofisi oyuncuların eyaletler izin verdiği anda antrenmanlara devam etmek için yerel spor salonlarına ve parklara gitmesinden korkuyor.


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