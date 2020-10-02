Mbaye Diagne: "İşler iyi gidince herkes iyi"

Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Ryan Babel'den mesaj geldi.

Haber; Sporx.com
Mbaye Diagne: 'İşler iyi gidince herkes iyi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2020 21:37
Galatasaray'da Rangers'a mağlup olarak Avrupa'ya veda etmenin şoku sürerken, iki tecrübeli isim Mbaye Diagne ve Ryan Babel'den Instagram'da dikkat çekici paylaşım geldi.

Mbaye Diagne paylaştığı fotoğrafla birlikte, "Her şey iyi gittiğinde fotoğraf koyma konusunda iyiyiz ancak futbolda galibiyetin de, mağlubiyetin de olduğunu öğrenmeliyiz. Başımızı kaldırıp, bir sonraki maçı düşünmeliyiz." dedi.

Ryan Babel ise bu paylaşımın altına, "Benim düşüncelerimi okuyorsun kardeşim." yorumunu bıraktı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için