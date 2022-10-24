Mbappe'nin 630 milyon euroluk maaşı için açıklama

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, takımın yıldız oyuncularından Kylian Mbappe'nin 3 yıl için 630 milyon euro kazanacağı haberlerine yönelik bir açıklamada bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kylian Mbappe'nin kazandığı ücrete dair yapılan haberlerin tüm detayları yalandan ibarettir." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Paris ekibinin çıkan haberler için yasal süreçlere başlayacağı belirtildi.



NE OLMUŞTU?



Fransız basınından Le Parisien, bu sezon Paris Saint Germain ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe'nin 3 yıl sonunda 630 milyon euro kazanacağına dair bir iddiada bulunmuştu.



Haberde, Mbappe'nin her yıl 72 milyon euro maaş kazanacağı, ek olarak toplamda 180 milyon euro imza parası alacağı ve takımda kaldığı ilk yıl için 70 milyon euro, ikinci yıl için 80 milyon euro ve üçüncü yıl için 90 milyon euro sadakat bonusu kazanacağı öne sürülmüştü.



Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 15 maçta 14 gol 2 asistlik katkı sağladı.





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