Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey, NBA'in 2023-24 sezonunun En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünün sahibi oldu.



Oylamada Chicago Bulls'tan Coby White 305 puanla ikinci, Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün ise 92 puanla üçüncü oldu.



Maxey, 70 maçta 25,9 sayı ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaşırken, ayrıca 6,2 asist, 3,7 ribaund ve 1.0 top çalma istatistikleri tutturdu. Bu sezon maç başına 37,5 dakika süre alan Maxey, bu alanda Bulls'un forveti DeMar DeRozan'ın ardından ikinci sırada yer aldı.



23 yaşındaki oyuncu, üç maçta 50 sayı barajını geçtiği sezonda ayrıca kariyerinin ilk kez All-Star maçına çıktı.



Maxey, 1995 yılında Dana Barros'un ardından takım tarihinde bu ödülü kazanan ikinci oyuncu oldu.





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