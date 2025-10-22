22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Mauro Icardi'nin menajeri RAMS Park'ta!

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sarı kırmızılıların Bodo/Glimt'i ağırlayacağı maç öncesi Rams Park'a geldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt'i saat 19.45'te konuk edecek.

Sarı kırmızılıların Norveç temsilcisini ağırlayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşması için Rams Park'a geldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
