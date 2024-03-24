Mauro Icardi'nin gözü şimdi de Prekazi'de

Galatasaray formasıyla 46 gole ulaşarak Wesley Sneijder'i yakalayan Mauro Icardi, gözünü 49 gollü Cevad Prekazi'ye dikti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'nin gözü şimdi de Prekazi'de
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24 Mart 2024 12:49
Daha 2. yılı dolmadan Galatasaray tarihine geçen Mauro Icardi, 64 maçta 46 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

SIRA PREKAZI'DE

Sarı-kırmızılı ekibin en golcü isimleri arasına giren Arjantinli yıldız, Wesley Sneijder'i yakalamış durumda. Icardi'nin önünde ise 49 gollü Cevad Prekazi yer alıyor. Tangocu, 4 gol daha atması halinde Galatasaray'ın efsane ismini geride bırakacak.

Aslan'ın en golcü 5. yabancısı konumunda yer alan Icardi daha sonra ise Bafetimbi Gomis (51), Milan Baros (61) ve Gheorghe Hagi'ye (73) göz dikecek.  

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