Mauro Icardi: "Daha çok gol atacağım"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mauro Icardi: 'Daha çok gol atacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2023 00:08
Galatasaray'da Mauro Icardi, 2-0 kazanılan Trabzonspor mücadelesini değerlendirdi.

Icardi, "Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum" dedi.

Arjantinli yıldız, takımın yeni transferleri konusunda gelen soru karşısında, "Şampiyon takıma geliyorlar. Başkanımız da ona göre oyuncu getiriyor. Her birinin kendini göstermesi gerekiyor. Kendilerini gösterince takım daha da ileriye gidecektir." sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi, sezona gollerle başlamasının hatırlatılması üzerine, "Tabii ki ben hırslı bir oyuncuyum. Olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak ama bununla birlikte daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor. Bu sezon da olabilecek en yüksek noktaya çıkmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery