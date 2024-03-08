Mauricio Pochettino: "Taraftar haklı, ben de böyle yapardım"

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, taraftarların takımı ıslıklamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mauricio Pochettino: 'Taraftar haklı, ben de böyle yapardım'
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08 Mart 2024 17:48
Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, taraftarların takımı ıslıklamasıyla ilgili konuştu.

Pochettino yaptığı açıklamada, "Şikayet etmenin bir anlamı yok. İçinde bulunduğumuz durumu ve hayal kırıklığı yaşandığını biliyoruz. Eleştirileri kabul etmemiz gerekiyor." dedi.

Pochettino, "Oyunumuzu ve sonuçları geliştirip taraftarın bu duygusunu değiştirmemiz gerekiyor. Taraftarımıza ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "Bu futbol, belki ben de taraftar olsaydım ve tribünde izleseydim ben de onlar gibi davranırdım çünkü burası Chelsea, biz beklentileri karşılayamıyoruz. Gelişmek ve maç kazanmak için çok çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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