Mauricio Pochettino: "Puanı hak etmiştik"

Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino kaybedilen Everton maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mauricio Pochettino: 'Puanı hak etmiştik'
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10 Aralık 2023 23:39
İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Everton'a, 2-0 mağlup olan Chelsea'de teknik direktör Mauricio Pochettino açıklamalarda bulundu.

Ön tarafta yeteri kadar etkili olamadıklarını söyleyen Pochettino, "Futbol gol atmak ile ilgilidir ancak biz bu maçta ön hatta yeteri kadar etkili olamadık. Çok üzgünüm hak ettiğimiz puanı alamadık. Biz maçta çok daha iyiydik ancak istediğimizi alamadık." ifadelerini kullandı.

Maçta neleri eksik yaptıklarını analiz edeceklerini söyleyen Mauricio Pochettino, "Bu kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Bu maçta neyi hatalı yaptığımızı bulmamız ve analiz etmemiz gerekiyor. Takımda neler eksik onları da belirleyip transfer pazarında araştırmamız gerekiyor." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Reece James tendonunda bir ağrı bundan dolayı onu çıkarmak zorunda kaldık. Sakatlandığı için aşırı sinirli. James bizim için çok önemli bir oyuncu."

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