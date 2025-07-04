Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı'nın açılışı yapıldı

- Sırakaya: "Gençlerimiz hayatımızın öznesi"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı'nın açılışını yaptı.Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan parkın açılış törenine, Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Turgut katıldı.Burada açıklamada bulunan Bakan Bak,ifadelerini kullandı.Bağımlılıkla mücadele konusunda sporun önemine değinen Bak, şunları kaydetti:Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır isediye konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, gençlere çok önem verdiklerini söyledi.Gençlerin özgürce buluşup oynayabilecekleri ortamların önemine dikkati çeken Sırakaya, şunları aktardı:AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Turgut da Mattia Ahmet Minguzzi'nin güzel kalpleri bir araya getirdiğini dile getirdi.Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ise çok acı çektiklerini ama birçok çocuğun destek mesajlarıyla mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.Açılışın ardından çekilişle bisiklet ve kaykay dağıtımı gerçekleştirildi.Parkı gezen Bakan Bak, kaykay ve bisiklet kullanan gençleri izledi.