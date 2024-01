Mats Wilander: 'En büyük soru; Djokovic!'

İsveçli eski dünya 1 numarası ve Avustralya, Roland Garros ve ABD Açık şampiyonu Mat Wilander, yeni başlayacak tenis sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu.Her zaman en ilginç Grand Slam budur. Çünkü oyuncular ara vermiş olur ve kim harika bir ara sezon geçirmiş ya da kimler geçen sezon sahip olduğu özgüveni bu sezona taşımış bilemezsiniz. Jannik Sinner gibi oyuncular seneyi harika bir şekilde tamamlamış olabilir, ancak bu başarılarını sürdürebilecekler mi? Oyununun hala iyi olduğunu biliyorduk. Her zaman bir şeyleri geliştirmeye uğraştığını da biliyorduk. Artık büyük bir şeyi geliştirmiş durumda. Hem erkeklerde hem de kadınlarda servis, tenisteki en önemli vuruşlardan biri haline geldi. Jannik Sinner da servisini geliştirdi ki bu, geliştirmesi en zor vuruşlardan biridir ama bunu çok iyi bir şekilde başardı. Şimdi bu alanda Daniil Medvedev ve Alexander Zverev kadar tehlikeli bir oyuncu haline gelmiş durumda. Artık bunu silah olarak kullanabiliyor. Topa ne kadar iyi vurduğunu, ne kadar iyi bir rekabetçi olduğunu ve ne kadar iyi hareket ettiğini zaten biliyorduk, ama eskiden servis atamıyordu ve şimdi atabiliyor.Artık gerçekten büyük bir oyuncu oldu. Harika Grand Slam turnuvaları geçirdi ve Carlos Alcaraz'a karşı maç puanıyla Amerika Açık'ı kazanabilirdi de... Carlos Alcaraz'ın da servisini geliştirmesi gerekiyor ve bunu başardığında, yenmesi neredeyse imkansız olacak.Novak Djokovic; Alcaraz, Rune ve Sinner'ı en büyük turnuvalarda yenebilecek mi? Novak ve genç nesil hakkında bir şey öğrenmiş olacağız. Bugün genç nesil, erken yaşlarında iyi hale gelmiş durumda. Artık tenis bana göre zaten böyle bir hal aldı. Çok iyi oldukları için, oyunlarını anlamakta güçlük çekiyorum. Ama Novak hala bu gençleri yenebiliyor.Novak bunu yapmaya en yakın olanıydı. Medvedev'e karşı kaybetti ama Novak'ın her zemin için mükemmel bir oyunu var. Bugün bile, kendisi için bu yıl Takvim Slam'ini kazanma şansı en yüksek oyuncu diyebilirim. Federer harikaydı ama Nadal toprak kortta herkese sorun yaratabiliyordu. Novak, şu anda oynadığı her Slam'de favori konumunda ve son üç yıldır da öyleydi. Her şeyi kazanmamış olsa da, hep büyük favori olmuştu. Bu yıl bunu başarabileceğine inanmak gerek.Nadal'la 22'de berabere kaldığında, bu pek beklenmedik değildi. Bana göre, 27, 28 ve belki de 30'a kadar yolu olabilir. Kritik anlarda ve final maçlarında daha iyi oynuyor. Daha fazla seçeneği var. Yaşlı görünmüyor, dinç ve genç görünüyor. Hâlâ günlük hedeflere sahip. Ona kırılacak rekorlar vermeyi seviyoruz. Kendisi bunlara bakmadığını söylüyor, fakat günlük olarak hedeflerini belirleyen ve günün sonunda, en başta olduğundan daha iyi olmak isteyen biri. Novak Djokovic gibi bir tenisçiye hiç rastlamamıştık. Belki de izlediğimiz en iyi profesyonel sporcu olarak anılabilir. Henüz işi bitmedi.Novak muhtemelen yedi maçının beşini akşam vakti oynayacak, yani daha serin ve güneş olmayan saatlerde. İnsanların izlemek istediği kişi olduğunu çoktan kanıtlamıştı. Federer ve Nadal da genellikle aynı durumu yaşadı. Jannik Sinner gibi oyuncular saat 13.00'te, hava 40 derece olduğunda da oynarlar. Kendisi sonraki maçı 15 derecede geceleyin, ertesi gün de hava 50 derece olduğu için kapalı yerde oynayacak! Her seferinde oyununu buna adapte etmek zorunda kalacak, ki bu da zor bir iş. Ancak artık onun zamanı gelmiş durumda ve Avustralya Açık'ı kazanmak için favoriler arasında.İşini oldukça önemsiyor ve giderek daha fazla deneyim kazanıyor. Dört Grand Slam'i var ama buna rağmen her gördüğümde daha da iyiye gidiyor. Diğer oyuncular da öyle. Oyunu üzerinde bu kadar çalışması, karışık çiftlerde United Cup finallerini kaybetmesi ve Polonya'yı temsil ederken gözyaşlarına hakim olamaması gibi sebepler, kendisini Avustralya Açık şampiyonu yapabilecek sebepler. Ya da bir gün Wimbledon'ı ve tekrar Amerika Açık'ı kazandırabilecek... Buna çok değer veriyor ve kazanacak olmasının sebebi de bu. Buna oldukça aç. Herkes aç tabii ki ama o daha da iyiye gitmek ve sürekli çalışmak istiyor. Gelişmeye çok istekli ve gelişmeye de devam edecek. Şu ana kadar elde ettiği başarıları ve daha fazlasını hak ediyor. Hiç bencil değil ve başarılarını diğer insanlarla paylaşmak istiyor, Polonya'nın United Cup'ı kazanmasını istemesi gibi. Bunun, Avustralya Açık için en iyi hazırlık olduğunun da farkında.Bugün farklı olan şey, Sabalenka ve Rybakina'nın oluşu. Topa çok sert vurdukları için en büyük tehdit onlar. Sadece Iga'ya değil, herkese karşı tehdit oluşturuyorlar. Bu tarz, üç yıl önce aslında pek yoktu. İkisi de artık kazandığı için, kendilerine oldukça güveniyorlar. Iga genellikle sayıları kontrol ettiği ve dikte etmeyi sevdiği için, maçlar biraz farklı görünecek. Bu ikisi karşısında bunu yapamaz. Coco Gauff'a karşı yapabilir. Ancak Iga, savunma oynamak veya agresif oynamak zorunda kalabileceğini anlamalı. Farklı tenis oynama tarzlarına açık olması gerekiyor. Iga'nın en azından üç veya dört Grand Slam turnuvası daha kazanacağından yüzde 100 eminim.2024'te dört gözle beklediğim şey Novak Djokovic. Carlos Alcarazi Holger Rune ve Jannik Sinner'ı yenebilecek mi? Onlara karşı en büyük turnuvalarda kazanabilecek mi? Çünkü bu sayede hem Novak hem de genç nesil hakkında bir fikrimiz olacak. Gençler çok erken yaşlarına rağmen oldukça iyiler. Tenis bana göre böyle bir şey. Genç oyuncular benim pek anlamadığım bir oyun oynuyorlar. Ve Novak benim anladığım bir oyun oynuyor fakat yine de bu gençleri yeniyor.Bugün tenisçilerin sahip olduğu hız, güç ve esneklik gerçekten inanılmaz. Bjorn Borg muhtemelen en iyisiydi, ben iyi bir sporcuydum, fakat saha içinde 30, 40 yıl önce yaptıklarımızı bugünle karşılaştıramazsınız. Pete Sampras'ın 20 yıl önce yaptıklarını da karşılaştıramazsınız. O günlerde yapılanları, bugün erkek veya kadınların yaptıklarıyla kıyaslayamazsınız. Gelecekte neler olacağını bilmediğim için aslında umutluyum.Zverev, Medvedev ve Tsitsipas gibi sporculara baktığınızda, aslında tenis için boyları fazla uzun. Bu şekilde tenis oynamamaları gerekirdi, fakat atletik olarak o kadar güçlüler, hızlılar ve esnekler ki asla yorulmuyorlar. Oyunu başka bir seviyeye taşıyabiliyorlar. Bundan dolayı Sinner ve Alcaraz'ın tenis topuna vuruşlarını gördüğümde şaşkına dönüyorum. Böyle bir şeyi sporun herhangi bir dalında nasıl yapabiliyorlar, anlayamıyorum. Bana göre tenis sporu her geçen yıl daha da iyiye gidiyor gibi görünüyor. Kafa karıştıran tek nokta, Novak Djokovic'in bu adamlarla nasıl başa çıkabileceği. Sağlıklıysanız, doğru besleniyorsanız, düzenli antrenman yapıyorsanız ve zihinsel olarak her zaman ileriyi düşünüyorsanız, bu mümkün. İnsanların fiziksel ve zihinsel olarak yapamayacağı çok az şey var ve bence tenisçiler bunun en iyi kanıtı.