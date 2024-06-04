Mats Hummels'in yeni durağı belli oluyor!

Dortmund ile olan sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek olan Mats Hummels'in yeni adresi belli oluyor.



Corriere della Serra'nın haberine göre; İtalya'nın köklü kulübü Roma, Alman oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.



ROMA'NIN SÖZLEŞME TEKLİFİ



Roma'nın Hummels'e 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği aktarıldı.



ABD VE ARABİSTAN'A RET



Bununla birlikte, başarılı futbolcunun ABD ve Arabistan'dan teklifler almasına rağmen kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldığı ifade edildi.



Hummels, Dortmund forması ile toplamda 508 maça çıktı ve 38 gol, 23 asistlik performans sergiledi.





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