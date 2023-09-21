Matic: "Fransa, Premier Lig gibi"

Roma'dan Rennes'e transfer olan Nemanja Matic, Fransa Ligi'nin Premier Lig'e benzediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Matic: 'Fransa, Premier Lig gibi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2023 17:22
Roma'dan Rennes'e transfer olan Nemanja Matic, Fransa Ligue 1 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Matic, "Ligue 1 bana Premier Lig'i hatırlatıyor çünkü tüm takımların kalite açısından oldukça yakın olduğunu ve herkesin herkesi yenebileceğini düşünüyorum" dedi.

35 yaşındaki futbolcu, sözlerini, "Fransa'da maç temposu yüksek seviyede, bu yüzden eğer bir karşılaştırma yapmam gerekirse bu Premier Lig olur. Fransa'daki seviye beni şaşırttı mı, hayır çünkü açıkçası bazı maçları zaten izlemiştim. Bu benim için sürpriz değil." diye tamamladı.

Matic, transferinin ardından Rennes'te 4 maçta sahaya çıktı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery