Matic: 'Fransa, Premier Lig gibi'

Roma'dan Rennes'e transfer olan Nemanja Matic, Fransa Ligue 1 ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Matic, "Ligue 1 bana Premier Lig'i hatırlatıyor çünkü tüm takımların kalite açısından oldukça yakın olduğunu ve herkesin herkesi yenebileceğini düşünüyorum" dedi.



35 yaşındaki futbolcu, sözlerini, "Fransa'da maç temposu yüksek seviyede, bu yüzden eğer bir karşılaştırma yapmam gerekirse bu Premier Lig olur. Fransa'daki seviye beni şaşırttı mı, hayır çünkü açıkçası bazı maçları zaten izlemiştim. Bu benim için sürpriz değil." diye tamamladı.



Matic, transferinin ardından Rennes'te 4 maçta sahaya çıktı.



