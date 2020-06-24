İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 3-0'lık skorla kazandı.



Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 7, 44 ve 74. dakikalarda Anthony Martial attı.



Martial, Manchester United kariyerinde ilk hat-trick başarısına ulaştı. Aynı zaman, Sir Alex Ferguson sonrası ilk kez bir Manchester United oyuncusu hat-trick yaptı.



Manchester United, bu galibiyetin ardından puanını 49'a yükselterek Şampiyonlar Ligi için iddiasını sürdürdü. Sheffield United ise 44 puanda kaldı.



Manchester United, gelecek maçında Norwich'e konuk oalcak. Sheffield United ise sahasında Arsenal'i konuk edecek.



Öte yandan, aynı saatte başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Newcastle 1-1 Aston Villa

Norwich 0-1 Everton

Wolves 1-0 Bournemouth







