Marsilya, sahasında Strasbourg ile yenişemedi

Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Marsilya, Strasbourg'u konuk etti. Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Marsilya'nın golünü dakika 68'de penaltıdan Mason Greenwood kaydetti. Strasbourg'un golünü ise 23'te Emanuel Emegha attı.



Marsilya, bu sonucun ardından puanını 37 yaptı. Strasborug ise 24 puana yükseldi.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, Nice deplasmanına gidecek. Strasbourg, Lille'i konuk edecek.