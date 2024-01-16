Marsilya'dan sol beke transfer: Ulisses Garcia

Transfer çalışmalarını sürdüren Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, sol bek pozisyonunu güçlendirmek için hamle yaptı.



Fransız ekibinden yapılan açıklamada; Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli sol bek Ulisses Garcia'nın kadroya katıldığı açıklandı.



Marsilya, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Garcia için Young Boys'a 3.5 milyon euro ödeyecek.



Bu sezon Young Boys formasıyla 24 maça çıkan Garcia, bu maçlarda 1 gol 5 asist kaydetti.



