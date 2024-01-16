Marsilya'dan sol beke transfer: Ulisses Garcia

Marsilya, Young Boys'ta forma giyen İsviçreli sol bek Ulisses Garcia'yı renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; om.fr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marsilya'dan sol beke transfer: Ulisses Garcia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 19:44
Transfer çalışmalarını sürdüren Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, sol bek pozisyonunu güçlendirmek için hamle yaptı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada; Young Boys'ta forma giyen 28 yaşındaki İsviçreli sol bek Ulisses Garcia'nın kadroya katıldığı açıklandı.

Marsilya, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Garcia için Young Boys'a 3.5 milyon euro ödeyecek.

Bu sezon Young Boys formasıyla 24 maça çıkan Garcia, bu maçlarda 1 gol 5 asist kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery