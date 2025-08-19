Marsilya'da Rabiot ve Rowe satış listesinde

Marsilya'da sular durulmuyor. Rennes maçının ardından yaşanan kavga sebebiyle kadro dışı bırakılan Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe için kulüp yönetimi önemli bir karar aldı.





Foot Mercato'nun haberine göre, Marsilya yönetimi her iki oyuncuyla da yolları ayırmaya hazır.



KAVGA SONRASI BİLETLERİ KESİLDİ





Haberde, uygun bir teklif gelmesi halinde hem Adrien Rabiot'un hem de Jonathan Rowe'un satışına onay verileceği ifade edildi. Sezonun henüz başında soyunma odasında yaşanan fiziksel ve sözlü kavga sonrası iki oyuncunun kulüpteki geleceği ciddi şekilde sorgulanmaya başlamıştı.

Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin Rabiot'u artık takımda görmek istemediği, kulüp tarafından oyuncunun avukatına resmi olarak iletilmişti. Aynı şekilde Jonathan Rowe'un da teknik heyetin planları dışında kaldığı bildiriliyor.



İKİ OYUNCUDAN DA GELİR BEKLENİYOR





Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yaptığı bu sezonda kadrosunda disiplin ve uyum arayan Marsilya'nın, yaşanan olayların ardından radikal kararlar alması kaçınılmaz hale geldi. Kulübün, her iki oyuncunun da bonservisinden makul bir gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.





Rabiot'un ismi şimdiden bazı Avrupa kulüpleriyle anılmaya başlanırken, Rowe'un da İngiltere'ye dönüş ihtimali gündemde. Marsilya cephesinden ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



