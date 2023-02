Marquinhos: 'Messi iyi ki bizimle'

PSG'nin savunma oyuncusu Marquinhos, takımın yıldızı Lionel Messi ile ilgili konuştu.



Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Messi bir dahi. Onunla ilgili tek bir kötü söz söylenemez. O bir fenomen. Kendini her kulvarda denedi ve her şeyi kazandı ama daha fazlası için de motivasyonu var. Her zaman daha fazlasını istiyor." dedi.



Marquinhos ayrıca, "Bizimle olduğu için çok mutluyum. Messi takımın motive kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.



Arjantinli oyuncu bu sezon PSG formasıyla çıktığı 24 maçta 15 gol ve 14 asist yaptı.





