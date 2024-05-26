MarmaRUN Koşusu, İstanbul'da yapıldı

Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen MarmaRUN Koşusu, Beykoz'da gerçekleştirildi.



Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 5 ve 10 kilometrelik koşu, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başladı. Katılımcılar, Çubuklu İskelesi'nden dönüp başlangıç noktasında koşuyu tamamladı.



Küçüksu Çayırı'nda kurulan alanda, ayak tenisi, dart, badminton, bowling, golf gibi çeşitli sportif aktiviteler de düzenlendi.



Uluslararası statüde gerçekleştirilen 10 kilometrelik koşuyu erkeklerde Fatih Korkunç, kadınlarda ise Kübra Gültekin Yıldız birinci bitirdi.



Organizasyon sonundaki törende dereceye girenlere ödülleri verildi.





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