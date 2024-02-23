Markus Gisdol: 'Kontrolü aldık ve kazandık'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, "İkinci yarıda oyunun kontrolünü elimize aldık, golleri bulduğumuz için maçı kazandık." dedi.



Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.



Özellikle ilk yarıda her 2 takımın da çok gol pozisyonuna girdiğini anlatan Gisdol, "İlk yarıda top kazandıktan sonra oyuna iyi sokamadık. İlk yarı bitince oyuncularla konuştuk. Rakibe orta alanda alan vermemeyi konuştuk. Daha sonrasında ikinci yarıda oyunun kontrolünü elimize aldık, golleri bulduğumuz için maçı kazandık." ifadelerini kullandı.



Gisdol, çok iyi bir takıma sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti.



"İyi bir hoca olmak istiyorsanız takımınızın da iyi olması lazım. Ben kendimi birinci sıraya koymuyorum. Ortada bir başarı varsa hepimizin ortak başarısıdır. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarla birlikte çok güçlü olabiliyoruz. Son deplasman maçında da iyi oynadık ama gol atma sıkıntısı yaşamıştık. Evimizde oynadığımız maçlarda resmen 12. adamla birlikte oynuyoruz. Bu da bize olumlu yansıyor."









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