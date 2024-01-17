Markus Gisdol: "Bu galibiyeti hak ettik"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol kazanılan Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Markus Gisdol: 'Bu galibiyeti hak ettik'
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17 Ocak 2024 20:42
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u uzatma bölümü sonunda 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, dakikalar geçtikçe daha iyi bir oyun ortaya koydukları maçta hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Gisdol, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelede normalden farklı olarak bazı değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Geçen hafta oynadıkları lig maçından dolayı kendini yorgun hisseden oyuncularının olduğunu anlatan Gisdol, "Geçen haftalarda çok forma şansı bulamayan bazı oyuncular için bu tür maçlar büyük şans oluyor. En iyi yapıyı bulmak için maç başlayınca biraz zamana ihtiyacımız oldu. Dakikalar geçtikçe oyunumuzu daha iyi oynamaya başladık ve bu galibiyeti hak ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Umarım bir sonraki maçı kendi evimizde oynarız." diye konuştu.

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