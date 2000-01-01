Mark Jackson, George Karl'a yanıt verdi!

Eski NBA koçu Mark Jackson, bir diğer eski NBA koçu George Karl'ın kendisi için söylediklerine yanıt verdi.



Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers arasında oynanan playoff ilk turu 2. maçı sırasında yorumculuk yapan Jackson, Blazers veteranı Carmelo Anthony'nin hakkında, Karl'ın kişisel aldığı bazı ifadeler kullanmıştı.



Karl, Twitter'dan Jackson'a karşı şu ifadeleri kullanmıştı:



"Mark Jackson'ın bu akşamki yayın sırasında, savunma tarafındaki koçluğuma laf ettiğini duydum. Bana hatırlatsana, kaç tane all-star takımına koçluk yaptın, Mark? Kaç tane Yılın Savunmacısı çıkardın? Kaç Final maçı oynadın? Ve takımlarımdan kaç tanesi, ben ayrıldıktan sonra hanedan haline geldiler?"



Jackson'ın cevabı şu şekilde oldu:



"Sen aklıma gelmemiştin bile! Bu arada, bir oyuncu veya koç olarak playofflarda sana karşı asla kaybetmemiştim! Tanrı seni ve aileni korusun!"



Jackson ve Warriors, 2013'teki ilk tur NBA playoff maçlarında Karl ve Nuggets'ı elemişti. Ve Jackson'ın bir oyuncu olduğu 2000 NBA playofflarının ilk turunda Indiana Pacers, Karl'ın çalıştırdığı Milwaukee Bucks'ı yenmişti.



BARON DAVIS DE DAHİL OLDU!



Eski Warriors oyuncusu Baron Davis de Jackson'ın tarafını tuttu:



"Yardımcı olmaktan daha çok kariyeri mahvettiğinizde, nasıl bir Hall of Fame koç olarak kabul edilirsiniz ... galibiyetler aldatıcı olabilir."



