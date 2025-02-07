Mario Lemina formayı istiyor

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, görev verilmesi halinde Adana Demirspor maçında oynamaya hazır...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mario Lemina formayı istiyor
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07 Şubat 2025 10:29
Bolu'ya kupa maçına götürülmeyen Muslera, Sallai, Yunus, Jakobs, Barış, Osimhen perşembe günü bireysel idman gerçekleştirdi. Bu isimlerin arasına katılan bir diğer isim ise yeni transfer Lemina'ydı.

Gabonlu oyuncunun hazır durumda olduğu ve forma verilmesi halinde pazar günü Adana Demirspor maçında da sahaya çıkmak için teknik heyetten forma beklediği öğrenildi.

Torreira'nın cezalı olması nedeniyle Lemina'nın ilk 11 başlamak için istekli olduğu belirtildi.

LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray, transferini açıkladığı Lemina'nın lisansını çıkardı.

YENİ JOKER LEMINA

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni jokeri Lemina olacak. Torreira ve Sara'yı sezonun ilk yarısında dinlendiremeyen deneyimli çalıştırıcı, 31 yaşındaki oyuncunun gelişiyle nefes aldı.

Lemina, 6 ve 8 numara pozisyonu dışında stoper bölgesinde de opsiyon olacak. Okan Buruk, orta sahada Lemina ve Torreira'yı birlikte oynatırsa Sara'yı da 10 numaraya kaydıracak. 

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