Mariano'nun menajeri, Galatasaray'dan ayrılığı açıkladı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho, Brezilyalı oyuncunun maaşını alamadığını ve ayrılacağını söyledi.



Türkiye'den de iki teklif olduğunu kaydeden menajer, "Mariano'ya Türkiye'den iki teklif var. Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayacağız çünkü 4 aydır maaş ödenmiyor" dedi.



"SAMPAOLI İLE UCUZA ÇALIŞIR"



Mariano'nun Brezilya'ya da geri dönebileceğini kaydeden Robalinho, "Brezilya her zaman ihtimaller arasında. Mariano, Sampaoli ile birlikte çalışmak istiyor. Onun için fark yaratan bir hoca o. 'Daha az kazanabilirim ama Sampaoli ile çalışmak isterim' diyor. Bir oyuncunun vereceği kararda çok farklı faktörler etkili olur" ifadelerini kullandı.



2017'den beri Galatasaray forması giyen Mariano, bu sezon 36 resmi maçta forma giyerken 5 asist yaptı.



