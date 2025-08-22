22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Marco Asensio, Bayern Münih'in radarında!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Marco Asensio'yu Bayern Münih transfer listesine ekledi. Alman ekibi ile PSG arasındaki görüşmelerin yakın zamanda hızlanacağı belirtildi.

calendar 22 Ağustos 2025 12:38 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marco Asensio, Bayern Münih'in radarında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Paris Saint-Germain'in gelecek planları arasında yer almayan Marco Asensio için Almanya'dan sürpriz talip çıktı.

Fichajes'in haberine göre, Bayern Münih, Marco Asensio'yu transfer listesine ekledi ve yaz transfer döneminde İspanyol oyuncuyu transfer etmeyi ciddi olarak düşünüyor.

Fransız ekibi, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun ayrılığına engel koymayacak. PSG, Luis Enrique'nin planları arasında yer almayan İspanyol oyuncuyu, Eylül ayına kadar kadroda tutmak istemiyor. Marco Asensio'nun Alman ekibine gitmeye olumlu baktığı belirtildi.

Haberde, Bayern Münih ve PSG arasındaki görüşmelerin yakında hızlanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE DEVREDEYDİ

Asensio, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe, İspanyol futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etmiş ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.