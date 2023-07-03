Marcelo Brozovic, Al-Nassr'da!

Suudi Arabistan Ligi'nin transferde en hızlı takımlarından olan Al-Nassr bir yıldız futbolcuya daha transfer etti.



Arabistan ekibi, Inter forması giyen Hırvat orta saha Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattıklarını açıkladı.



Al-Nassr bu transfer için İtalyan ekibine 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Brozovic, Suudi Arabistan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ