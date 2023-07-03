Marcelo Brozovic, Al-Nassr'da!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Inter forması giyen Hırvat orta saha Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marcelo Brozovic, Al-Nassr'da!
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03 Temmuz 2023 19:11
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 19:23
Suudi Arabistan Ligi'nin transferde en hızlı takımlarından olan Al-Nassr bir yıldız futbolcuya daha transfer etti.

Arabistan ekibi, Inter forması giyen Hırvat orta saha Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattıklarını açıkladı.

Al-Nassr bu transfer için İtalyan ekibine 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 

Brozovic, Suudi Arabistan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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