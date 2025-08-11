Marcel Sabitzer için karar haftası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gündeme gelen Marcel Sabitzer için bu hafta karar verecek.
Kanat ve orta saha bölgeleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha transfer listesine dahil olan son isimlerden biri Borussia Dortmund'un yıldızı Marcel Sabitzer olmuştu.
BU HAFTA KARAR
Kadroda düşünülmeyen Avusturyalı oyuncu menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilirken son kararı Mourinho verecekti. Portekizli teknik adamın Sabitzer, konusundaki düşüncesini bu hafta içinde bildirmesi bekleniyor.
Borussia Dortmund'da geçen sezon 43 maçta süre bulan 31 yaşındaki Sabitzer, 1 kez gol sevinci yaşadı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
