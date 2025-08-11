11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-028'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-028'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-047'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Marcel Sabitzer için karar haftası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, gündeme gelen Marcel Sabitzer için bu hafta kararını vermesi bekleniyor.

Marcel Sabitzer için karar haftası!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gündeme gelen Marcel Sabitzer için bu hafta karar verecek.

Kanat ve orta saha bölgeleri için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha transfer listesine dahil olan son isimlerden biri Borussia Dortmund'un yıldızı Marcel Sabitzer olmuştu.

BU HAFTA KARAR

Kadroda düşünülmeyen Avusturyalı oyuncu menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilirken son kararı Mourinho verecekti. Portekizli teknik adamın Sabitzer, konusundaki düşüncesini bu hafta içinde bildirmesi bekleniyor.


Borussia Dortmund'da geçen sezon 43 maçta süre bulan 31 yaşındaki Sabitzer, 1 kez gol sevinci yaşadı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
