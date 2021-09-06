Marcao vasat döndü!

Kerem Aktürkoğlu'na saldırdıktan sonra kadro dışı bırakılan ve 8 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu, Constanta maçıyla takıma döndü. Ancak tecrübeli stoper isteksiz tavırlarıyla akıllarda soru işareti bıraktı.

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Marcao vasat döndü!
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06 Eylül 2021 12:51
İlk hafta ligin yeni ekibi Giresunspor'la oynanan karşılaşmada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao kadro dışı bırakılmıştı.

PFDK'dan da 8 maç ceza alan Brezilyalı stoper geçtiğimiz günlerde takımla idmanlara başlamıştı.

Sınıfı geçemedi

25 yaşındaki futbolcu dünkü Farul Constanta mücadelesinde formasına yeniden kavuştu. Ancak Marcao'nun isteksiz tavırları dikkat çekti. Vasat bir performans ortaya koyan ve sınıfı geçemeyen tecrübeli oyuncu bu tavırlarıyla akıllarda soru işareti bıraktı. 


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