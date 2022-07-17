Marcao'nun yerine Tanganga!

Galatasaray hem stoperde, hem de sağ bekte oynayacak bir isim arayan sarı kırmızılılar gündemine Tottenham'ın gözden çıkardığı Japhet Tanganga'yı aldı.Fatih Terim'in de Victor Nelsson'dan önce istediği Londra doğumlu oyuncu için ilk temaslar kurulmuş durumda.2025 yılına kadar Tottenham'la sözleşmesi olan 23 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz stoper için bir ön görüşme yapıldı.Tanganga için en ciddi rakip Milan olarak gözüküyor. Ancak İtalyanlar, Arsenal'dan Pablo Mari'yi alırsa Tanganga için Galatasaray'ın önü de sürpriz şekilde açılabilir.Tam adı Japhet Manzambi Tanganga olan Kongo asıllı İngiliz stoper, 31 Mart 1999'da Londra'da dünyaya geldi.Futbola Tottenham'da başlayan ve alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2020 yılında A takım kadrosuna dahil edilen Tanganga, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor. İngiltere U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında şans bulan 1.84 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.23 yaşındaki savunma oyuncusunun Tottenham ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Tanganga Tottenham ile Premier Lig'de 41 maçta sahaya çıktı. Tanganga ayrıca hem 3'lü savunma hem de 4'lü savunmada forma giyebiliyor.