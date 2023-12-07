İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçı Manchester United 2-1 kazandı.



Manchester United, 9. dakikada Bruno Fernandes ile penaltıdan yararlanamadı. Erik ten Hag'ın ekibi 19. dakikada Scott McTominay ile öne geçti. Chelsea'de 45. dakikada Cole Palmer sahneye çıktı ve takımının soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmesini sağladı.



Manchester United, 69. dakikada bir kez daha öne geçti. Kırmızı Şeytanlar'da fileleri havalandıran bir kez daha McTominay oldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.



Manchester United, bu skorun ardından 27 puana yükseldi. Chelsea, 19 puanda kaldı.



Premier Lig'de Manchester United hafta sonunda Bournemouth ile karşılaşacak. Chelsea, Everton deplasmanına gidecek.





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