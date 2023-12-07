MANU, Chelsea'yi McTominay ile geçti!

Premier Lig'de Manchester United, sahasında konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Manchester United'ın iki golü de Scott McTominay'dan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
MANU, Chelsea'yi McTominay ile geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2023 01:14
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçı Manchester United 2-1 kazandı.

Manchester United, 9. dakikada Bruno Fernandes ile penaltıdan yararlanamadı. Erik ten Hag'ın ekibi 19. dakikada Scott McTominay ile öne geçti. Chelsea'de 45. dakikada Cole Palmer sahneye çıktı ve takımının soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmesini sağladı.

Manchester United, 69. dakikada bir kez daha öne geçti. Kırmızı Şeytanlar'da fileleri havalandıran bir kez daha McTominay oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Manchester United, bu skorun ardından 27 puana yükseldi. Chelsea, 19 puanda kaldı.

Premier Lig'de Manchester United hafta sonunda Bournemouth ile karşılaşacak. Chelsea, Everton deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery