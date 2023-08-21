Manisalı karatecilerden 5 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, 19-20 Ağustos tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı İllerarası Karate Turnuvası'nda 2 altın, 3 bronz madalya kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisalı karatecilerden 5 madalya
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21 Ağustos 2023 13:28
Organizasyonu 5 madalya ile tamamlayan Manisa temsilcisi, kulüpler sıralamasında ikinci oldu.

Turnuvaya 7 sporcu ile katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı'nda gençler kategorisinde yarışan Kevser Koparan ile Yelda Macidi altın madalya kazanırken; Hakan Yıldız, Tuba Belge ve Batuhan Bayır bronz madalyanın sahibi oldular.

Karate takımının elde ettiği başarıdan mutluluk duyduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pekçetin, "Başta antrenörümüz Ali Eşsiz olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Kazandıkları 5 madalya ile kulüpler sıralamasında ikinci olan ve kupa kazanan takımımızın başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

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