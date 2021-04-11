Manisa FK ve Eyüpspor, 1. Lig'de yükseldi

TFF 2. Lig'de yer alan Manisa FK ve Eyüpspor, TFF 1. Lig'e yükseldi.2.Lig Beyaz Grup'ta Uşak Spor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, bitime 5 hafta kala şampiyon oldu ve TFF 1. Lig biletini aldı. 2.Lig Kırmızı Grup'ta ise Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig'e yükseldi2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Eyüpspor, Kastomuspor'la karşılaştı ve mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Eyüpspor, puanını 79'a çıkardı. TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti.Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa, bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında Noyan Öz'ün golüyle öne geçen Uşakspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ahmet Kesim'in 90+1. dakikada penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-1 eşitliği yakalayan Manisa, müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un da berabere kalmasıyla son 5 haftaya rakibinin 15 puan önünde 78 puanla giren Manisa, gelecek sezon ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Maçın ardından Manisalı futbolcular büyük sevinç yaşadı.Ligde son haftayı maç yapmadan geçecek Manisa, son 4 müsabakasında Hacettepe, Zonguldak Kömürspor (D), Gümüşhanespor ve Sarıyer'le (D) karşılaşacak.Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor: 3-1Kahramanmaraşspor-İnegölspor: 0-1Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu: 0-1Sancaktepe-Ergene Velimeşespor: 3-1Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1Hacettepe-Sarıyer: 1-4Uşakspor-Manisa: 1-1Şanlıurfaspor-Çorum: 1-0Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor: 0-0Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 6-2Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare: 1-2Pazarspor-Serik Belediyespor: 2-0Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor: 1-0Kırklarelispor-Turgutluspor: 5-2Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor: 0-2Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-0Kırşehir Belediyespor-Mamak: 1-0Bodrumspor-Pendikspor: 3-0Karatay Termal 1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor: 2-1