Manisa FK ve Eyüpspor, 1. Lig'de yükseldi

TFF 2. Lig'de yer alan Manisa FK ve Eyüpspor, TFF 1. Lig'e çıktı

Haber; Sporx.com
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Manisa FK ve Eyüpspor, 1. Lig'de yükseldi
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11 Nisan 2021 17:06
TFF 2. Lig'de yer alan Manisa FK ve Eyüpspor, TFF 1. Lig'e yükseldi.

2.Lig Beyaz Grup'ta Uşak Spor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, bitime 5 hafta kala şampiyon oldu ve TFF 1. Lig biletini aldı. 2.Lig Kırmızı Grup'ta ise Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig'e yükseldi



EYÜPSPOR'UN MAÇI

2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Eyüpspor, Kastomuspor'la karşılaştı ve mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Eyüpspor, puanını 79'a çıkardı. TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti.



MANİSASPOR'UN MAÇI

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa, bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında Noyan Öz'ün golüyle öne geçen Uşakspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ahmet Kesim'in 90+1. dakikada penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-1 eşitliği yakalayan Manisa, müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un da berabere kalmasıyla son 5 haftaya rakibinin 15 puan önünde 78 puanla giren Manisa, gelecek sezon ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Maçın ardından Manisalı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Ligde son haftayı maç yapmadan geçecek Manisa, son 4 müsabakasında Hacettepe, Zonguldak Kömürspor (D), Gümüşhanespor ve Sarıyer'le (D) karşılaşacak.

2. LİG'DE GÖRÜNÜM

Misli.com 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor: 3-1

Kahramanmaraşspor-İnegölspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu: 0-1

Sancaktepe-Ergene Velimeşespor: 3-1

Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1

Hacettepe-Sarıyer: 1-4

Uşakspor-Manisa: 1-1

Şanlıurfaspor-Çorum: 1-0

Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor: 0-0

- Kırmızı Grup

Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 6-2

Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare: 1-2

Pazarspor-Serik Belediyespor: 2-0

Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Kırklarelispor-Turgutluspor: 5-2

Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Mamak: 1-0

Bodrumspor-Pendikspor: 3-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor: 2-1



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