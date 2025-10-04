04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
1-0DA
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
1-1DA
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-022'
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
0-061'
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-061'
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
1-063'
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-090'
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-090'
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-089'
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-190'
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Manisa FK kötü gidişi durduramıyor

Manisa FK, Çorum FK yenilgisiyle kötü gidişini sürdürüyor.

calendar 04 Ekim 2025 16:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK kötü gidişi durduramıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

1'inci Lig'de deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'ne 3-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü kötü gidişatını bir türlü durduramadı.

Siyah-beyazlılar son 5 maçında 4'üncü yenilgisini alarak düşme potasının sınırına geldi. Bu periyotta bir tek Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 yenebilen Manisa FK, Boluspor'a (D) 2-0, Esenler Erokspor'a 4-3, Bodrum FK'ya 4-0 ve Çorum FK'ya (D) 3-1 kaybetti.

Geçen sezon son haftada kılpayı kümede kalmayı başaran Ege temsilcisi yine taraftarını endişelendirmeye başladı. 8 puanda kalan Manisa Futbol Kulübü milli araya da moralsiz girmiş oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 8 1 3 4 4 10 6
15 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
16 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
17 Kocaelispor 8 0 3 5 4 12 3
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.