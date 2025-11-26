26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Manisa FK ilklerin peşinde

Manisa Futbol Kulübü, Adana Demirspor galibiyetinin ardından Pendikspor deplasmanında bu sezon ilk kez 2'de 2 yapmak ve rakibini ilk kez dış sahada yenmek için sahaya çıkacak.

calendar 26 Kasım 2025 15:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK ilklerin peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 5-0 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Pendikspor deplasmanında ilkleri başarmak için sahaya çıkacak.

Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile yeni bir sayfa açan siyah-beyazlılar kazandığı takdirde bu sezon hem ilk kez 2'de 2 yapacak hem de rakibini ilk defa deplasmanda yenmiş olacak.

Pendikspor'la İstanbul'da 5 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar bu karşılaşmaların 3'ünü kaybederken, 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Mustafa Dalcı, "Rakibimiz liderlik koltuğunda oturuyor. Çok zorlu bir maça çıkacağız. Ancak takımıma sonuna kadar inanıyorum" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.