Manisa FK, Altay'ı geçti

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK, deplasmanda Altay'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa FK, Altay'ı geçti
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25 Mart 2023 18:12
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, Altay deplasmanına konuk oldu. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'daki maçı Manisa FK 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Muhammed Mert, 40. dakikada Ballou Tabla ve 90. dakikada Junior Fernandes attı. Altay'ın tek golü 34. dakikada Sefa Özdemir'den geldi.

Bu sonucun ardından Manisa FK, 42 puana yükseldi. Altay, 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Altay da, Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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