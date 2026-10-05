Mancini Türkiye övgüsü: 'Yine iyi mücadele ettiler'

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mancini, A Milli Takım'ın ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekerken alınan galibiyetten memnun olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE YİNE İYİ MÜCADELE ETTİ"
Roberto Mancini, "Türkiye yine iyi mücadele etti ama İtalya olarak kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"NET BİR ŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"
İtalyan teknik adam, gruptaki durumlarına ilişkin ise, "Grupta durumumuz ne olacak göreceğiz, henüz net bir şey söylemek için erken." dedi.
"TÜRKİYE YİNE İYİ MÜCADELE ETTİ"
Roberto Mancini, "Türkiye yine iyi mücadele etti ama İtalya olarak kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"NET BİR ŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"
İtalyan teknik adam, gruptaki durumlarına ilişkin ise, "Grupta durumumuz ne olacak göreceğiz, henüz net bir şey söylemek için erken." dedi.