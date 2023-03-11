Mancini'nin yardımcısı Ali Sami Yen'e!

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için Roberto Mancini, Ali Sami Yen'e yardımcısını gönderdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mancini'nin yardımcısı Ali Sami Yen'e!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2023 11:41
Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi İtalya'da da geniş yankı uyandırmıştı.

Bir dönem Cimbom'u da çalıştıran Gök Mavilerin Teknik Direktörü Roberto Mancini bir yardımcısını Galatasaray-Kasımpaşa maçında görevlendirdi.

Sarı kırmızılı takımın yıldızı Zaniolo'yu izleyecek olan yardımcı teknik adam, Mancini için rapor tutacak.

Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo ile ilgili daha önce konuşan İtalyan teknik adam, "Zaniolo bana fikrimi sorduğunda ona Galatasaray'a gitmesini söyledim. Umarım oynar çünkü bu bizim için önemli. Türkiye'ye gitmesi tek olasılıktı." sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo, süre aldığı iki hazırlık maçında performansıyla dikkat çekti. İtalyan yıldız, Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery