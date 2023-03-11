Mancini'nin yardımcısı Ali Sami Yen'e!

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi İtalya'da da geniş yankı uyandırmıştı.



Bir dönem Cimbom'u da çalıştıran Gök Mavilerin Teknik Direktörü Roberto Mancini bir yardımcısını Galatasaray-Kasımpaşa maçında görevlendirdi.



Sarı kırmızılı takımın yıldızı Zaniolo'yu izleyecek olan yardımcı teknik adam, Mancini için rapor tutacak.



Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo ile ilgili daha önce konuşan İtalyan teknik adam, "Zaniolo bana fikrimi sorduğunda ona Galatasaray'a gitmesini söyledim. Umarım oynar çünkü bu bizim için önemli. Türkiye'ye gitmesi tek olasılıktı." sözlerini kullandı.



Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo, süre aldığı iki hazırlık maçında performansıyla dikkat çekti. İtalyan yıldız, Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.





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