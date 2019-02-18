Manchester United'da Lukaku'nun bileti kesildi!

ayrılmasının ardından daha az forma şansı bulaniçin flaş bir karar alındı.İngiliz basınında yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer'in ilk tercihi olmayan Romelu Lukaku ile sezon sonunda yollar ayrılacak.Haberde; Belçikalı yıldızın bu karara itiraz etmeyeceği ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Lukaku'nun da Juventus'ta oynamak istediği vurgulandı.Ayırca Manchester United'ın Paulo Dybala ve Mauro Icardi transferleri için görüşmelere başladığı kaydedildi.