11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
0-045'
11 Ekim
Norveç-İsrail
3-0DA
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Manchester United, Kenan Yıldız için gözünü kararttı!

Manchester United, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı gelecek sezon transfer dönemi için bir numaralı hedef olarak belirledi.

calendar 11 Ekim 2025 18:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus'ta Kenan Yıldız'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Milli yıldız için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda. Bu devlerin arasına son olarak Manchester United da eklendi.

90 MİLYON EURO BONSERVİS

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Kenan Yıldız'ı 2026 yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olarak belirledi. İngiliz ekibinin, genç futbolcu için 90 milyon euroya kadar bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

Haberlere göre Chelsea ve Arsenal de milli futbolcuyla ilgileniyor. Ancak Juventus'un 20 yaşındaki yıldızını kadroda tutmakta çok kararlı olduğu kaydedildi.


PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 8 maça çıkan milli yıldız, 2 gol-4 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.