Manchester United, Davies için gözünü kararttı!

Manchester United, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alphonso Davies için harekete geçti. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United, Davies için gözünü kararttı!
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21 Kasım 2024 00:21
Teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'i getiren MANU, transfer için kolları sıvadı.

Sky DE'de yer alan habere göre; İngiliz devi, Alphonso Davies için harekete geçti.

Manchester United'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kanadalı futbolcu için kesenin ağzını açtığı belirtildi.

İngilizler'in Davies'e Bayern Münih ve Real Madrid'den daha yüksek bir maaş teklif yapmaya hazırlandığı da aktarıldı.

Başarılı futbolcu, bu sezon 15 maça çıktı ve 3 asistlik performans sergiledi.

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