Manchester United'dan Mason Greenwood açıklaması!

İngiliz devi Manchester United, uzun süredir cinsel suçlamalar sebebiyle kadro dışı bırakılan Mason Greenwood hakkında resmi siteden bir açıklama yayınladı.



Kırmızılar, yeniden takıma katılacağı iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu için medyadaki spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı Greenwood hakkında müzakerelerin yoğun bir şekilde devam ettiği ifade etti.



Manchester United, bu zor durumun kararını resmi olarak duyuracaklarını ve bunun için sabır gösterilmesi gerektiğini belirtti.



İngiliz futbolcu son olarak 1 ocak 2022'de Manchester formasını giymişti.