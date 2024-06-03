Manchester United'dan 70 milyonluk harekat

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu sakatlıklar nedeniyle iyi geçirmeyen ve 8. sırada tamamlayan Manchester United yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.



GÖZLER BREZİLYALI YILDIZDA



The Mirror'da yer alan habere göre Anthony Martial'in ayrılığı sonrasında forvet hattına derinlik eklemek isteyen Manchester United, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha için harekete geçti.



Haberin detaylarında Rasmus Höjlund ve Marcus Rashford'un sık sık sakatlanmasından dolayı yönetimin, 25 yaşındaki Brezilyalı golcü için harekete geçtiği söylendi.



Aryıca Manchester United'ın bu transfer için yaklaşık 70 milyon euroyu da gözden çıkardığı iddia edildi.



36 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 36 resmi maça çıkan Matheus Cunha bu karşılaşmalarda 14 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.





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