Manchester United'da Rasmus Hojlund'un kredisi tükeniyor!

Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund, son 16 maçta gol atamamasının ardından teknik heyetin sabrını taşırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da Rasmus Hojlund'un kredisi tükeniyor!
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24 Şubat 2025 13:36
Premier Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Manchester United'da en çok isimlerin başında Rasmus Hojlund geliyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'da teknik heyetin, Hojlund'a karşı sabrının tükendiği belirtildi.

Son 16 maçta gol sevinci yaşayamayan Hojlund'un performansıyla artık kredini tükettiği yazıldı.

Manchester United'da bu sezon 33 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.


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