Manchester United'da hedef Tavernier

Manchester united, Bournemouth forması giyen on numara Marcus Tavernier'i gündemine aldı.



Daily Mail'de yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Manchester United, Tavernier'in sezon sonunda transfer etme fikrini değerlendiriyor.



İngiliz on numara Tavernier, Aston Villa'nın da transfer listesinde yer alıyor.



Bournemouth forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Tavernier, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.







