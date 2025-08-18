18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Manchester United'a Donnarumma çağrısı

Gary Neville, Arsenal mağlubiyeti sonrası Manchester United'ı uyardı: "Takımın acilen lider bir kaleciye ihtiyacı var, yoksa puan kayıpları kaçınılmaz."

calendar 18 Ağustos 2025 19:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'a Donnarumma çağrısı
Manchester United, Premier Lig'e Arsenal karşısında kendi sahasında aldığı mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı.

Viktor Gyökeres'in de forma giydiği maçta Andre Onana kadroda yer almazken, kaleyi milli kalecimiz Altay Bayındır korudu. Eski Manchester United yıldızı Gary Neville, takımın kaleci sorununun artık göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

"KALEDE BÜYÜK BİR SORUN VAR"



Sky Sports'a konuşan Neville, "United'da görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir sorun var: Acilen yeni bir kaleci bulunmalı. Bu konuda fikrim net," dedi.

Kulüpte geçirdiği 20 yıllık tecrübesine dikkat çeken Neville, "Peter Schmeichel ve Edwin van der Sar gibi iki efsanevi kalecinin ardından, arada geçen yedi-sekiz yıllık süreçte birçok kaleci denendi. Kalende otorite kuran, ceza sahasına hâkim olan, savunma hatalarını telafi edebilecek bir numaran yoksa bu gerçekten büyük bir problem" ifadelerini kullandı.

DONNARUMMA VE MARTINEZ ÖNERİSİ

Neville, son zamanlarda adı Manchester United ile anılan kaleciler üzerine de yorum yaptı: "Gianluigi Donnarumma ve Emiliano Martínez sadece Avrupa'nın en iyi kalecilerinden oldukları için değil, aynı zamanda karakterleri ve liderlikleriyle de bu takım için uygun olurdu. Donnarumma'yı Avrupa Şampiyonası finalinde izledik, adeta devleşti. Martínez ise Dünya Kupası'nı kazandı, baskı altında nasıl ayakta kaldığını gördük."

Neville sözlerini, "United bu seviyede bir kaleciye sahip olmazsa, savunma zaafları nedeniyle kaybedilen puanlar takımı sezon boyunca geri çekecektir," diyerek noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
