İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın mali sıkıntıları nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracağı iddia edildi.



İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe, kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.



Haberde ayrıca Manchester United'ın geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkardığı hatırlatıldı.



