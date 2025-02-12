Manchester United, 200 çalışanını daha işten çıkaracak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın mali sıkıntıları nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracağı öne sürüldü.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Manchester United, 200 çalışanını daha işten çıkaracak
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12 Şubat 2025 14:39
Son güncelleme 12 Şubat 2025 15:30
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın mali sıkıntıları nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracağı iddia edildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe, kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Haberde ayrıca Manchester United'ın geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkardığı hatırlatıldı.


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